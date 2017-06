00:00 · 14.06.2017

Em Munique

Várias pessoas, incluindo uma policial, foram feridas a tiros em uma estação ferroviária do subúrbio de Munique por um indivíduo que foi detido. A polícia descartou motivações políticas ou religiosas.

Contra o Catar

Chefe da diplomacia saudita nega bloqueio

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel Al-Jubeir, reafirmou que seu País não impôs um "bloqueio" ao Catar, apesar do fechamento de sua fronteira terrestre e do embargo às companhias aéreas do país.