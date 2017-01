Mais notícias de Internacional: Temporais e tornado deixam 15 mortos

00:00 · 23.01.2017

Sul dos EUA

Um forte temporal deixou ao menos 11 mortos e 23 feridos no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, ontem. No sábado (21), quatro pessoas morreram devido a um tornado que também passou pela parte sul do país, dessa vez no estado do Mississippi. Ao todo, sete regiões da Geórgia estão em situação de emergência.

Sem vítimas

Terremoto atinge Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 8 atingiu locais da Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão ontem, mas nenhum tsunami foi relatado, horas após o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico ter emitido um alerta para as ilhas vizinhas. O terremoto atingiu uma profundidade de 167 km. Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.

Manifestação

Paris tem passeata contra o aborto

Mais de 10 mil opositores ao aborto, segundo a polícia, e 50 mil, segundo os organizadores, saíram às ruas de Paris ontem na Marcha pela Vida, a três meses das eleições presidenciais. Os participantes, de toda a França, entre eles famílias, desfilaram em meio a balões coloridos e cartazes que exibiam fetos.

Ameaça

Venezuela pede anulação de decreto

A Venezuela pediu ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anule o decreto assinado por seu antecessor, Barack Obama, que considera o país sul-americano uma ameaça à sua segurança, disse a chanceler Delcy Rodríguez. Washington e Caracas carecem de embaixadores desde 2010.