Mais notícias de Internacional: Sobe para seis número de mortos por tufão

00:00 · 27.12.2016

Nas Filipinas

O número de mortos pela passagem de um tufão nas Filipinas subiu para pelo menos seis. O poderoso tufão Nock-Ten atingiu o norte do país e atrapalhou a celebração do Natal em várias províncias, levando mais de 380 mil pessoas a abandonarem as comemorações em casa.

De ataque em Berlim

Suposto autor transitou pela França

A análise de imagens de câmeras de segurança confirmou que Anis Amri, o suposto autor do ataque de Berlim, na Alemanha, morto na sexta-feira (23) pela polícia italiana em Milão, passou por Lyon, no centro-leste da França, indicou ontem uma fonte próxima à investigação.

George Michael

Em segredo, astro doava à caridade

Fãs enlutados lamentaram a morte do astro pop George Michael no domingo (25) e instituições de caridade britânicas enalteceram sua generosidade manifestada nos bastidores de diversas causas. Em sigilo, o artista doou milhões para entidades que ajudam portadores de Aids e câncer.

Transição americana

Iniciada preparação de posse de Donald Trump

Em meio a tantas polêmicas, a equipe de transição organiza a posse do futuro presidente, marcada para o dia 20 de janeiro. O tradicional grupo das Rockettes, conhecido pelos espetáculos de Natal, já está confirmado. Mas algumas dançarinas se recusaram a participar da apresentação.

ALEGAÇÕES de Fraude

Somália adia eleição pela quarta vez

A Somália decidiu adiar uma eleição presidencial pela quarta vez em meio a alegações de fraude e intimidação, afirmou uma autoridade eleitoral. A disputa estava marcada para hoje, mas agora poderá ocorrer em 24 de janeiro. Lideranças nacionais ainda discutem a melhor data.