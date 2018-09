Mais notícias de Internacional: selado acordo contra ofensiva em Idlib

00:00 · 18.09.2018

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaram, ontem, a criação de uma zona desmilitarizada sob controle russo-turco na região de Idlib, que tenta evitar uma ofensiva do regime de Damasco no último reduto rebelde sírio.

Argentina

Cristina vira alvo de um pedido de prisão

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner foi processada, com um pedido de prisão preventiva, ontem, em um grande caso de subornos em obras públicas conhecido como "Cadernos da corrupção", envolvendo dezenas de empresários e ex-funcionários do governo. Com este caso, Cristina Kirchner (2007-2015) passa a responder a 5 processos.