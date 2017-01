Mais notícias de Internacional: Proposto referendo sobre separação

00:00 · 03.01.2017

De Porto Rico

O novo governador de Porto Rico propôs uma série de medidas para aliviar a crise na ilha, um Estado livre associado aos EUA, entre elas a realização de um referendo sobre permanência dentro do sistema americano. Ricardo Rossello busca ainda expandir parcerias público-privadas.

Por combate à corrupção

Presidente do Panamá pede mais celeridade

O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, pediu ontem à Justiça de seu país maior rapidez nas investigações que realiza sobre casos de corrupção, que atingem o ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli e a empreiteira brasileira Odebrecht, por exemplo.

Na Indonésia

Capitão de barco que se incendiou é preso

A polícia da Indonésia anunciou a prisão, por suposta negligência, do capitão do navio que se incendiou no domingo (1º), deixando 23 mortos. O Zahro Express havia acabado de partir de Jacarta rumo à Tidung, onde levaria as pessoas para celebrar o Ano-Novo, quando o motor explodiu.

Cinco da mesma família

Onze civis morrem em bombardeios no Iêmen

Onze civis, incluindo cinco membros da mesma família, morreram em bombardeios e ataques aéreos no Iêmen, informaram ontem fontes pró-governamentais e rebeldes. Na província de Marib, a leste da capital, Sanaa, um ataque da aviação da coalizão árabe atingiu uma casa.

Contra minoria étnica

Policiais detidos em Mianmar por violência

O governo birmanês anunciou ontem a detenção de vários policiais após a divulgação de um vídeo no qual as forças de ordem apareciam espancando membros da minoria rohingya. Desde outubro, 50 mil muçulmanos rohingyas fugiram do país.