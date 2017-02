00:00 · 06.02.2017

Com rebeldes

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, decidiu abandonar as negociações com os rebeldes maoístas destinadas a pôr fim a décadas de conflito, depois de ambas as partes cancelarem um cessar-fogo em vigor há cinco meses. Os rebeldes maoístas anunciaram nesta semana fim à trégua.

Governo Holandês

Russos tentam invadir sites

Hackers russos estão entre os autores das centenas de tentativas de ciberataques registradas nos últimos meses contra páginas do governo da Holanda, que realizará em março eleições legislativas, segundo um jornal holandês que cita especialistas. A Rússia é acusada de ter interferido na eleição presidencial dos EUA, em novembro de 2016.

No Iêmen

Al-Qaeda exorta ataques nos EUA

O braço da Al-Qaeda no Iêmen exortou seguidores ao longo do fim de semana a enfrentar os EUA em resposta a um ataque realizado por comandos norte-americanos que matou figuras importantes do grupo. Os militantes lançaram novos ataques contra o território reconhecido do Iêmen.