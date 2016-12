Mais notícias de Internacional: Presidente catalão promete referendo

00:00 · 31.12.2016

Por independência

O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, prometeu um referendo "legal e vinculante" no ano que vem sobre a independência desta região espanhola, apesar da oposição frontal de Madri. Em mensagem de fim de ano, ele disse que 2017 será um ano chave para a Catalunha.

Após dois mandatos

Ban se despede das Nações Unidas

O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, fez uma despedida emocionada da organização na sexta-feira (30), descrevendo seus dois mandatos como chefe da instituição como um conto de fadas. "Eu me sinto um pouco como a Cinderela. Amanhã, à meia-noite, tudo muda!", disse.

Novo secretário da ONU

China afirma que quer cooperar com Guterres

O governo chinês disse que deseja ter "cooperação próxima" com António Guterres, o novo secretário-geral da ONU, que assume oficialmente o cargo neste domingo (1). "Desejamos desenvolver as relações entre a China e a ONU", disse porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying.

Do Mercosul

Venezuela transfere, à Argentina, presidência

A Venezuela anunciou na sexta-feira (30) a transferência da presidência rotativa do Mercosul para a Argentina, entregue de fato a Buenos Aires há duas semanas, após a suspensão de Caracas do Bloco. A chanceler Delcy Rodríguez informou sobre o término de seu "exercício legítimo".

De bomba

Avião polonês pousa em Praga pós-ameaça

Um Boeing 707 da companhia polonesa Enter Air fez um pouso de emergência na sexta-feira (30) em Praga, após um passageiro ameaçar detonar uma bomba. "Um homem que ameaçou detonar uma bomba (...) foi detido pela polícia", assinalou o ministro tcheco do Interior.