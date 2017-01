00:00 · 16.01.2017

Erdogan fortalecido

O Parlamento turco aprovou, ontem, uma polêmica nova Constituição que reforça os poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan. Com a maioria necessária de três quintos, foram aprovadas as últimas duas seções da Constituição.

Na Colômbia

Último ferido de guerra recebe alta

Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, comemorou a alta do soldado Carlos Pérez, o último ferido de guerra que permanecia internado, após a assinatura do acordo de paz com as Farc.