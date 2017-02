Mais notícias de Internacional: Parlamento aprova colônias na Palestina

00:00 · 07.02.2017

De Israel

O Parlamento israelense aprovou, ontem, uma polêmica lei que legaliza dezenas de colônias judaicas construídas em territórios privados na Cisjordânia ocupada. Aprovada por 60 votos contra 52, a lei passou na terceira e última leitura, depois de o premiê Benjamin Netanyahu ter dito que informou o governo americano sobre o tema.

Em acordo com Farc

País quer impedir benefício ao tráfico

A Colômbia revisará a lista de membros das Farc que participam do processo de paz para impedir que narcotraficantes tenham acesso a benefícios previstos para guerrilheiros, como ocorrido há uma década com a desmobilização de grupos paramilitares. Até agora 5.784 guerrilheiros de um total de aproximadamente 6.300 já estejam localizados.

Em avalanches

Afeganistão já registra 107 mortos

O governo do Afeganistão afirmou que pelo menos 107 pessoas foram mortas nos últimos dias por avalanches causadas pelas fortes nevascas em diferentes partes do país. Porta-voz do ministro de Estado para gerenciamento de desastres, Omer Mohammadi afirmou que outras 65 pessoas ficaram feridas.