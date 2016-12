Mais notícias de Internacional: País também sofre acidente com fogos

00:00 · 22.12.2016

Morte na Guatemala

Uma menina de seis anos morreu ontem na explosão de um armazém de fogos de artifício em um bairro popular no município de Villa Canales, vizinho da capital da Guatemala, informaram autoridades locais. Julio Sánchez, porta-voz do Corpo de Bombeiros Voluntários, disse à Rádio Sonora que a explosão ocorreu em uma casa, que funcionava como um armazém de fogos.

Governador da Flórida

Estadunidense pede ‘liberdade a Cuba’

O governador da Flórida, Rick Scott, pediu ao presidente de Cuba, Raúl Castro, que devolva à Ilha “a liberdade absoluta e a democracia”, em uma carta. Referindo-se aos festejos de três dias que aconteceram em Miami após a morte de Fidel Castro, Scott escreveu: “Essas celebrações representaram a esperança de que chegue o fim de décadas de torturas, repressão, detenções”, disse.

Internet no Canadá

‘Alta velocidade’ é serviço básico

O regulador de telecomunicações do Canadá declarou ontem que a conexão de Internet de alta velocidade é um “serviço básico” e anunciou a criação de um fundo milionário para promover o acesso em todo o país. O governo investirá 750 milhões de dólares canadenses (558 milhões de dólares americanos) em cinco anos para garantir o acesso à Internet de alta velocidade (ao menos 50 Mbps de download e 10 Mbps de upload) para todos.

Territórios palestinos

Conselho vota sobre colônias israelenses

O Conselho de Segurança das Nações Unidas votará hoje um projeto de resolução promovido pelo Egito que exige a paralisação da colonização israelense nos territórios palestinos ocupados, informaram fontes diplomáticas. Uma resolução similar foi vetada pelos Estados Unidos da América em 2011, e não está claro qual será agora a reação de Washington.

Entregues ao Líbano

Grupo Hezbollah usa veículos americanos

Veículos de transporte de tropas entregues pelos Estados Unidos ao Exército libanês na Síria estão sendo utilizados pelo movimento xiita Hezbollah, afirmou ontem uma fonte militar israelense. Israel "reconheceu veículos APC (Armoured Personnel Carrier) como os que foram entregues pelos Estados Unidos ao Líbano" em poder do Hezbollah.

Reféns do Boko Haram

Nigéria anuncia ter resgatado 1,8 mil

As tropas nigerianas resgataram, na última semana, 1.880 civis que estavam em poder do grupo islâmico Boko Haram na Nigéria - anunciou um comandante do Exército ontem. A operação aconteceu em Sambisa, uma região de cerca de 1.300 km quadrados onde fica o reduto do Boko Haram. Em 2014, esse grupo sequestrou mais de 200 jovens estudantes.

Mais um não

Corinthians segue sem treinador

O Corinthians viu mais uma tentativa de contratar um técnico ser frustrada. A diretoria do Atlético Nacional e Reinaldo Rueda anunciaram a continuidade do treinador no clube colombiano. O time brasileiro volta a estaca zero na busca por um nome para suceder Oswaldo.

Fórmula 1

Ricciardo descarta ida para a Mercedes

O piloto Daniel Ricciardo descartou qualquer chance de deixar a Red Bull para substituir o alemão Nico Rosberg, na Mercedes. Ele garantiu que vai cumprir seu contrato até o fim - tem mais dois anos de vínculo com a equipe austríaca.