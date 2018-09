Mais notícias de Internacional: ONU nomeia ex-vice da Guatemala

00:00 · 20.09.2018

O ex-vice-presidente da Guatemala Eduardo Stein foi nomeado ontem representante especial da ONU para os refugiados e migrantes da Venezuela, depois que a Colômbia pediu ajuda para enfrentar o fluxo de venezuelanos que fogem da crise no seu país.

Ao Congresso

Peru: Vizcarra pede voto de confiança

O governo de Martín Vizcarra pediu ontem um voto de confiança ao Congresso dominado pela oposição fujimorista, e pediu que aprove rapidamente as suas propostas de reformas constitucionais destinadas a combater a corrupção.

Florence

Trump visita zonas afetadas por furacão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ontem "100%" de ajuda às áreas do sudeste dos Estados Unidos devastadas pelo furacão Florence, que em muitos casos ainda estão debaixo d'água. "As inundações são históricas, difíceis de acreditar", declarou Trump ao se encontrar com socorristas.