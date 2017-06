Mais notícias de Internacional: Obesidade afeta uma em cada 10 pessoas

00:00 · 13.06.2017

'Epidemia' mundial

Mais de uma em cada 10 pessoas em todo o mundo são obesas, e acredita-se que 2,2 bilhões estão com excesso de peso, alimentando uma crise global de saúde que provoca milhões de mortes por ano, de acordo com um grande estudo internacional divulgado ontem. O número de obesos mais que dobrou em 73 países.

No Uruguai

Sobe para 5.700 o número de deslocados

O número de pessoas que tiveram que abandonar suas casas no norte do Uruguai devido a inundações chegou a 5.708, quase 50% a mais do que na semana passada. As cheias afetam o país desde 26 de maio. A maioria das pessoas abandonaram suas casas por iniciativa própria ante a cheia do rio Uruguai.

Odebrecht no México

Empresas teriam sido subornadas no país

A construtora Odebrecht teria pago subornos milionários a uma companhia fantasma cujos sócios estariam ligados a Javier Duarte, ex-governador do estado mexicano de Veracruz, preso na Guatemala, denunciou uma ONG mexicana. A organização baseia sua denúncia em documentos da procuradoria brasileira.