Mais notícias de Internacional: May aceita pressão de eurocéticos

00:00 · 17.07.2018

A primeira-ministra britânica Theresa May sucumbiu à pressão da ala favorável ao "brexit" dentro de seu Partido Conservador e aceitou modificar o projeto que vai definir as regras alfandegárias do país após sua saída da União Europeia.

Novichok

Frasco de perfume escondia veneno

O Novichok, o agente nervoso que envenenou um casal de britânicos em Annesbury, na Inglaterra, foi encontrado dentro de um frasco de perfume, disse o irmão de uma das vítimas, Matthew Rowley . Seu irmão Charlie, ainda internado, contou-lhe ter recolhido um frasco de perfume na rua.

Delações da Lava-Jato

Argentina fecha acordo com Brasil

Um acordo de cooperação judicial firmado entre as procuradorias-gerais da República brasileira e argentina oficializa que os tribunais do país vizinho passarão a aceitar as delações premiadas e acordos de leniência firmados no Brasil no âmbito da Operação Lava-Jato.