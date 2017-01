Mais notícias de Internacional: Mais da metade dos latinos têm sobrepeso

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:07

Má nutrição

Mais da metade (58%) da população da América Latina têm sobrepeso, devido principalmente a uma má nutrição que afeta especialmente mulheres e crianças, indicou ontem um relatório conjunto da FAO e da OMS, divulgado em Santiago, capital do Chile.

Doenças graves

Alemanha legaliza uso da Cannabis

Os deputados alemães legalizaram ontem por unanimidade o uso de Cannabis com fins terapêuticos em casos de pacientes afetados por doenças graves como câncer, epilepsia e esclerose múltipla e/ou que não possam se beneficiar de uma terapia alternativa eficaz.

Com rebeldes sírios

Assad quer negociação focada em armistício

O presidente sírio, Bashar al-Assad, afirmou que as negociações entre o regime e os rebeldes, previstas a partir de segunda-feira (23) em Astana, se concentrarão em um reforço do cessar-fogo em vigor desde o fim de dezembro. As negociações são auspiciadas pela Turquia.

Forças Militares

ONU votará sobre intervenção na Gâmbia

O Conselho de Segurança da ONU votou projeto de resolução que apoia o bloco das nações da África Ocidental em seus esforços para assegurar uma transferência de poder em Gâmbia. O País está em crise pois o presidente Yahya Jammeh não reconhece a vitória do rival, Adama Barrow.

Venezuela

Vaticano substitui delegado para diálogo

O Vaticano substituiu seu delegado para o diálogo entre o governo e a oposição da Venezuela, num momento em que busca reativar as negociações, congeladas desde dezembro. As conversas iniciaram em 30 de outubro para tentar resolver a crise política e econômica do país.