Mais notícias de Internacional: Kirchner é chamada a depor na Argentina

00:00 · 04.02.2017

Supostos subornos

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015) foi chamada na sexta-feira (3) para dar depoimento, no mês que vem, a um juiz em um processo por supostos subornos a um empresário - revelaram fontes judiciais. Kirchner é acusada em outros três processos judiciais.

A órgãos de governo

Noruega acusa Rússia de fazer 'ciberataque'

O Ministério das Relações Exteriores, as Forças Armadas e outras instituições da Noruega foram vítimas, recentemente, de um ciberataque por parte de um grupo suspeito de vínculos com as autoridades russas - informaram os serviços de Inteligência noruegueses.