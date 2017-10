Mais notícias de Internacional: inundações deixam 54 mortos no Vietnã

00:00 · 14.10.2017

Deslizamentos

O número de vítimas das inundações e deslizamentos de terra devido aos temporais que afetam o norte e centro do Vietnã subiu para 54 mortos e 39 desaparecidos.

Egito

Atentado mata pelo menos seis soldados

Pelo menos seis soldados egípcios morreram, na sexta (13), em um atentado na cidade egípcia de Al Arish, capital da província do norte do Sinai, segundo as Forças Armadas.

África do Sul

Jacob Zuma está sob risco de processo

A Justiça sul-africana disse, na sexta (13), que o presidente Jacob Zuma pode ser processado por corrupção em um caso de vendas de armas, registrado há 10 anos.