Mais notícias de Internacional: Homo sapiens é 100 mil anos mais velho

00:00 · 08.06.2017

Do que se pensava

O Homo sapiens, espécie à qual pertencemos, não data de 200 mil anos como se acreditava até agora, mas de 300 mil, segundo os fósseis encontrados no Marrocos de indivíduos extremamente parecidos com a espécie humana atual.

Afirma Coreia do Sul

Coreia do Norte lança vários mísseis

A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos a partir de sua costa leste, no quarto desafio de Pyongyang à comunidade internacional nas últimas cinco semanas - informou o Ministério sul-coreano da Defesa.

Na Síria

Forças Democráticas avançam em Raqqa

As Forças Democráticas Sírias (FDS) avançaram ontem sobre Raqqa, um dia após lançar sua ofensiva final contra o reduto do EI na Síria. Na terça-feira, as forças da aliança árabe-curda entraram na cidade.