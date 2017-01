Mais notícias de Internacional: Guterres pede paz para 2017

00:00 · 02.01.2017

O novo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse ontem que gostaria de fazer "da Paz a nossa prioridade" em 2017, em uma mensagem de Ano-Novo enviada em seu primeiro dia como chefe do organismo mundial. Guterres é ex-premiê português e tem 67 anos.

Na Colômbia

Capturados 20 guerrilheiros da ELN

As autoridades da Colômbia capturaram ontem 20 guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), entre eles oito menores, em uma operação no norte do país. O ELN está em conversações de paz preliminares com o governo de Juan Manuel Santos.

Dos EUA

Parte avião com diplomatas russos

Um avião com os 35 diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos por suposta ingerência de Moscou nas eleições presidenciais americanas, em novembro, decolou na noite de ontem de Washington, informaram agências russas.