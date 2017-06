Mais notícias de Internacional: G7 ambiental encara saída dos EUA

00:00 · 12.06.2017

Acordo de Paris

Os ministros do Meio Ambiente do G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão, concluem nesta segunda reunião iniciada no domingo em Bolonha, no norte da Itália, marcada pela decisão dos EUA de deixar o acordo de Paris sobre o combate às mudanças climáticas. Para os demais do grupo, será necessária uma "revisão" climática.

Mercosul

Brasil assume presidência em julho

Sacudido pela instabilidade política, o Brasil assumirá a presidência do Mercosul no fim de julho, para um semestre decisivo que promete ser o mais importante em muitos anos, do ponto de vista econômico. No período, ocorrerão as negociações mais difíceis do acordo com a União Europeia. Na rodada atual, os europeus oferecem uma abertura menor do que o Brasil, excluindo produtos agrícolas competitivos.