Mais notícias de Internacional: 'Falha' é vista como o sinal de tragédias

00:00 · 23.12.2016

'Milagre' não se repete

Um milagre que, segundo o Vaticano, tradicionalmente acontece em Nápoles (Itália) não se realizou dessa vez. O que seria o sangue de São Januário, um mártir que viveu no ano 305, não se liquefez, acontecimento que seria um prenúncio de grandes tragédias. No século passado, a maior delas foi o início da 2ª Guerra da Mundial, em 1939.

Contra Melbourne

Austrália frustra plano terrorista para o Natal

A Polícia australiana frustrou um plano de ataque terrorista contra o centro de Melbourne, depois que várias batidas resultaram na detenção de sete pessoas, disseram autoridades locais. O comissário-chefe da Polícia de Victoria, Graham Ashton, afirmou que os detidos planejavam fazer ataques a pontos movimentados da cidade australiana.

Queimados vivos

Vídeo do EI mostra execução de soldados

O grupo Estado Islâmico (EI) na Síria divulgou um vídeo em "sites" extremistas, ontem, no qual dois soldados turcos são queimados vivos, além de assumir a autoria do ato, no momento em que as forças de Ancara combatem o EI. Violentas, as imagens mostram antes os dois homens trancados em uma jaula, sendo retirados em seguida.

No México

Sobe para 35 número de mortos em explosão

O número de mortos na explosão registrada no maior mercado de fogos de artifício do México aumentou para 35, enquanto parentes das vítimas, celebraram funerais de duas mulheres e uma menina de 12 anos. "Levaremos dias para assimilar esta tragédia e anos para curar as feridas", disse no sermão o sacerdote que celebrou a missa em Tultepec.

Em Paris

Comerciantes abrem portas para sem-tetos

Para os sem-teto que vivem em Paris, é possível recarregar seus celulares, aquecer um prato de comida, ou beber um café em mais de 200 lojas, as quais abrem suas portas para essas pessoas. Há mais de um ano, vê-se nesses locais adesivos com três campainhas. Onde quer que estejam, eles sinalizam atendimento para ajudar os mais necessitados.

Entre religiões

Paquistão lança 'trem da paz' por tolerância

O governo paquistanês lançou ontem, pela primeira vez, um trem da paz decorado com adornos cristãos e que circulará pela república islâmica para promover a tolerância. "Devemos mudar a mentalidade das pessoas", disse o ministro paquistanês dos Direitos Humanos, Kamran Michael, durante a inauguração do trem.