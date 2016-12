Mais notícias de Internacional: Explosão tira a vida de 26 no México

00:00 · 21.12.2016

Mercado de fogos

A explosão em um mercado especializado em fogos de artifício na comunidade de Tulpetec, no subúrbio da Cidade do México, matou 26 pessoas e feriu outras 70 ontem, informou a Polícia Federal. A explosão ocorreu em um mercado repleto devido às festas de fim de ano.

Perto de sede partidária

Atentados no Curdistão iraquiano matam sete

Sete pessoas morreram na noite de ontem em um duplo atentado realizado na região autônoma do Curdistão iraquiano, próximo à sede de um partido curdo iraniano de oposição, informou um dirigente regional. As duas explosões ocorreram na cidade de Koysinjaq.

Primeira-dama dos EUA

Michelle diz descartar disputa a cargo público

A primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, afirmou que não concorrerá a nenhum cargo público. "As pessoas não entendem realmente quão duro isso é", disse ela. A primeira-dama avaliou que a última eleição foi "dolorosa", mas que ela apoiará o presidente eleito Donald Trump.

DISTÚRBIOS POLÍTICOS

Nove pessoas morrem em confrontos na RDC

Nove pessoas morreram em distúrbios registrados em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, no dia em que termina o mandato presidencial de Joseph Kabila. "Em Kinshasa, tivemos nove mortos, nenhum a mais", disse o representante governamental Lambert Mende.

Em criadouros

Franceses criam ostra 'espiã' contra roubos

Com casca azul e cinza, ela parece uma ostra de verdade. No entanto, é feita de plástico e dotada de placa eletrônica e de emissor que alerta em caso de movimento. Trata-se do "Flex Spy", um falso molusco espião criado na França, que entra em criadouros de ostras para combater o roubo.