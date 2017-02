Mais notícias de Internacional: Exército sírio anuncia retomada de 30 áreas

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:08

Do Estado Islâmico

O exército sírio anunciou ontem ter reconquistado trinta localidades sob controle do Estado Islâmico (EI) na província setentrional de Aleppo. Após uma ofensiva de vinte dias, o exército sírio tomou o controle de uma parte da estrada que une a cidade de Aleppo com a de Al Bab.

À Quebec

Canadá homenageia vítimas de ataque

Com a imagem de unidade nacional, mas também do multiculturalismo canadense em torno do premiê, Justin Trudeau, as três vítimas do ataque à mesquita de Québec foram homenageadas nas cerimônias fúnebres realizadas em um complexo esportivo de Montreal.