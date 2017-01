Mais notícias de Internacional: Ex-presidente Bush pai deixa UTI

00:00 · 24.01.2017

Esposa tem alta

O ex-presidente dos EUA George H.W. Bush deixou a UTI e pode receber alta na próxima sexta (27), ou no fim de semana - anunciou a equipe médica responsável, ontem. Sua mulher, Barbara Bush, teve alta, informaram os médicos Amy Mynderse e Clint Doerr.

Por falta de segurança

Novo líder da Gâmbia adia volta ao país

A Gâmbia ainda está à espera do anúncio de uma data para a volta de seu novo presidente, Adama Barrow, mesmo com a partida para o exílio de Yahya Jammeh, acusado de ter, após 22 anos no poder, esvaziado os cofres do Estado. Barrow pede garantias de segurança.

Na Itália

Socorristas acham 3 cães vivos e 7º corpo

O resgate de três filhotes de cachorro dos escombros do hotel devastado por uma avalanche na Itália renovou as esperanças de socorristas, enquanto o país se questiona se a tragédia, que deixou 7 mortos e 22 desaparecidos, poderia ter sido evitada. Os socorristas cavaram novos acessos à neve.