Mais notícias de Internacional: duplo atentado mata 18 pessoas na Somália

00:00 · 24.02.2018

Carro-bomba

O grupo extremista islâmico Shebab, afiliado aos jihadistas da rede Al-Qaeda, reivindicou o duplo ataque com carros-bomba em Mogadíscio que matou 18.

Internato

Boko Haram rapta 105 estudantes na Nigéria

No nordeste nigeriano, 105 alunas de um internato feminino desapareceram após ataque do grupo extremista Boko Haram em Dapchi.

Denúncia de Abuso

Diretor brasileiro da Unaids renuncia

O diretor-adjunto da Unaids Brasil, o brasileiro Luiz Loures - acusado de ter abusado de uma colega, mas absolvido em investigação das Nações Unidas- renunciará.

Momento histórico

Mulheres lideram o alto escalão da ONU

Pela 1ª vez na sua história, a ONU atingiu a paridade de gênero no seu alto escalão: agora são 23 mulheres e 21 homens na linha de frente.

Herdeiro

Príncipe do Japão vai visitar o Brasil

O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, fará visita de três dias ao Brasil, em março, para participar do Fórum Mundial da Água. Naruhito deixará Tóquio no dia 16 de março.

Medicamentos

Alemães avançam na luta contra a malária

Pesquisadores alemães encontraram uma maneira mais rápida, eficiente e ecológica de produzir o ingrediente ativo em medicamentos anti-malária, anunciou o Instituto Max Planck, em Potsdam.

Genocídio armênio

Governo turco reage à votação holandesa

A Turquia convocou o encarregado de negócios holandês, na sexta, em Ancara, para lhe expressar que "condena" a moção aprovada no Parlamento da Holanda, a qual reconhece o genocídio armênio de 191..