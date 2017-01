Mais notícias de Internacional: Discriminação gera mais extremismo

00:00 · 28.01.2017

Adverte Guterres

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, advertiu sobre a discriminação de refugiados, assim como contra exclusão de muçulmanos, afirmando que isso facilita o caminho do extremismo. Guterres fez estas declarações em resposta a atitudes adotadas por Donald Trump.

'Dia da memória'

Papa: Holocausto não deve ser esquecido

O papa Francisco usou as redes sociais para enviar sua mensagem pelo Dia da Memória pelas Vítimas do Holocausto, lembrado na sexta-feira (27). "Hoje desejo fazer memória no coração de todas as vítimas do Holocausto. Seu sofrimento, suas lágrimas, nunca sejam esquecidos", escreveu.

Após 33 anos

Marrocos deve voltar à União Africana

A União Africana (UA) celebra na próxima segunda-feira (30) uma cúpula marcada pelo retorno do Marrocos, que há 33 anos deixou a organização em protesto contra a admissão do Saara Ocidental, um território que o país considera dele.