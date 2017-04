Mais notícias de Internacional: Detidos oito suspeitos de atentado na Rússia

00:00 · 07.04.2017 / atualizado às 00:01

Metrô de S. Petersburgo

Oito pessoas suspeitas de envolvimento no atentado que deixou 13 mortos, na segunda-feira (3), no metrô de São Petersburgo, foram detidas em Moscou e em São Petersburgo, informou o Comitê de Investigação. As prisões foram feitas em ação do Serviço de Segurança e do Ministério do Interior.

Tragédia na Colômbia

Sobe para 311 número de mortos em Mocoa

O deslizamento de terra que arrasou a cidade colombiana de Mocoa, onde continuam as buscas por corpos, deixou até o momento 311 mortos, entre eles 100 crianças, segundo o último balanço. Do total de mortos, 237 corpos já foram entregues a suas famílias. O número de feridos se mantém em 332.