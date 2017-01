Mais notícias de Internacional: Desaceleração de aquecimento é ilusão

00:00 · 05.01.2017

Aponta estudo

Durante 15 anos, entre 1998 e 2014, uma aparente desaceleração do aquecimento global foi usada pelos céticos como argumento para afirmar que o fenômeno era "um engano", mas um estudo publicado ontem ponta que essa pausa foi uma ilusão.

Nasa

Afro-americana vai ao espaço pela 1ª vez

A Nasa está enviando pela primeira vez uma astronauta afro-americana para a Estação Espacial Internacional. A astronauta é Jeanette Epps, física e gênia da ciência que trabalhou para a CIA como um oficial de inteligência técnica. Epps irá para a ISS como engenheira de voo em 2018.

De história natural

Museu de Londres 'dá adeus' a dinossauro

A cópia do esqueleto de um dinossauro que está há mais de cem anos no Museu de História Natural de Londres será exposta pela última vez ontem. O esqueleto do diplodocus montado com 292 ossos de gesso será substituído pelo de uma baleia que morreu em na Irlanda em 1891.