Mais notícias de Internacional: Cubanos não terão mais visto automático

00:00 · 13.01.2017 / atualizado às 00:44

Nos Estados Unidos

O presidente dos EUA, Barack Obama, pôs fim ontem à Política de Portas Abertas para os imigrantes cubanos, graças à qual obtinham automaticamente visto de residência no país. Agora os cubanos enfrentarão restrições similares às de outros estrangeiros.

'Mercado negro'

Espanha apreende oito mil armas clandestinas

As autoridades espanholas anunciaram ontem o confisco de mais de 8 mil armas destinadas ao mercado negro internacional, em uma operação que terminou com cinco detidos. Em nota, o Ministério do Interior anunciou a "desarticulação de uma ativa organização criminosa".

Em Damasco

Atentado suicida deixa oito mortos na Síria

Pelo menos oito pessoas, incluindo o terrorista, morreram, ontem, em um atentado suicida, em Damasco - relatou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). A rede de televisão pública síria confirmou "o ataque terrorista" e divulgou um balanço provisório de sete mortos.

Empréstimo de US$ 6 bi

Argentina vai fechar acordo com 6 bancos

A Argentina concordou em fechar um acordo com seis bancos para receber US$ 6 bilhões em empréstimos de 18 meses, de acordo com o ministro das Finanças, Luis Caputo. Entres os bancos está o Santander, BBVA Frances, Citibank, Deutsche Bank, HSBC e JP Morgan.

Na União Europeia

Parlamentares pedem controle de robôs

Deputados europeus pediram ontem à União Europeia (UE) a criação de novas regulações para controlar os robôs, cada vez mais presentes na vida cotidiana, incluindo um botão de emergência para desligá-los em caso de perigo para os humanos.