Mais notícias de Internacional: Condenado à morte autor de massacre

00:00 · 11.01.2017 / atualizado às 00:19

De cunho racista

O supremacista branco Dylann Roof foi condenado à morte ontem pelo massacre em 2015 de nove pessoas em uma igreja da comunidade negra de Charleston, no sudeste dos Estados Unidos. O jovem branco, de 22 anos, escutou a sentença no tribunal federal de Charleston, Carolina do Sul, sem mostrar qualquer reação. Em seguida, Roof pediu uma nova defesa para solicitar a revisão do caso

Campanha americana

Para o FBI, russos não atuaram em eleição

Os hackers russos que tentaram interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América (EUA) não intervieram na equipe de campanha do presidente eleito Donald Trump, indicou ontem o diretor do FBI, James Comey. Segundo o diretor, os russos entraram nos computadores da campanha de Trump nos âmbitos local e estadual, mas não o fizeram a nível nacional.