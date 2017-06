Mais notícias de Internacional: Compromissos sobre o clima reiterados

00:00 · 09.06.2017

Por França e Peru

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu ontem seu homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, no Palácio do Eliseu, em um encontro em que ambos os líderes reiteraram seu compromisso de aplicar o acordo de Paris sobre o clima.

Acidente aéreo

Resgatados 29 corpos em Mianmar

Vinte e nove corpos foram resgatados do mar ontem pelos Serviços de Resgate birmaneses, com parentes como testemunhas no sudoeste do país, onde foi localizado o avião desaparecido com 122 pessoas a bordo. Desde quarta (7), nove navios e três aviões foram mobilizados.

Crise no Golfo

Catar rejeita que haja intervenção externa

O Catar rejeita toda intervenção em sua política externa, declarou seu ministro das Relações Exteriores, o xeque Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, em um contexto de grave crise entre o seu país, acusado de apoiar o terrorismo, e a Arábia Saudita e aliados.

'Capital jihadista'

FDS e Ei se enfrentam na cidade de Raqa

As Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança árabe-curda apoiada pelos Estados Unidos, travavam violentos combates contra os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), em Raqa.

Na Colômbia

ONU recebeu 2.300 armas das Farc

A missão da ONU na Colômbia recebeu 2.300 armas da guerrilha das Farc, que as depositou em contêineres, cumprindo com o histórico acordo assinado em novembro de 2016, informou a entidade.

789 mortes

Cólera já tinha mais de 100 mil no Iêmen

A epidemia de cólera que atinge o Iêmen desde o final de abril já fez 789 mortos e mais de 100.000 casos suspeitos, anunciou ontem a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio do porta-voz Tarik Jasarevic.