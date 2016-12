Mais notícias de Internacional: Colômbia aprova lei de anistia às Farc

00:00 · 29.12.2016

Acordo de paz

O Congresso colombiano aprovou uma lei de anistia, ontem, superando o último obstáculo burocrático antes de o governo começar a implementar seu acordo de paz com as Farc no próximo ano. A lei dá aos tribunais colombianos a habilidade de perdoar guerrilheiros por supostos crimes.

Diz Nicolás Maduro

Venezuela comprará armas de China e Rússia

A Venezuela comprará tecnologia bélica e armas de China e Rússia para equipar suas forças especiais, incluindo as tropas de choque encarregadas de controlar distúrbios como os que ocorreram há dez dias, disse o presidente Nicolás Maduro,

Que pediu aos militares que enfrentem os saques, no país.

A pedradas

Carro de presidente argentino é atacado

Manifestantes contrários ao governo atacaram ontem a pedradas o carro no qual o presidente argentino, Mauricio Macri, se deslocava por uma vila turística do sul do país e quebraram os vidros do veículo, sem que ninguém tenha ficado ferido, informou o governo . Macri inaugurou um escritório turístico, em Neuquén.

Mãe de Carrie Fisher

Morre a atriz Debbie Reynolds

A atriz Debbie Reynolds, mãe de Carrie Fisher, morreu na noite de ontem, apenas um dia depois de sua filha. Segundo o site TMZ, o filho dela, Todd, confirmou que a mãe não resistiu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral. A atriz, que fez “Cantando na chuva”, em 1952, tinha 84 anos.