Mais notícias de Internacional: chega a 74 o número de mortos por tufão

00:00 · 19.09.2018

O balanço de mortos nas Filipinas, após a passagem do tufão Mangkhut, subiu, ontem, para 74, enquanto socorristas continuavam a busca de desaparecidos em um deslizamento de terra.

Mianmar

TPI apura crimes contra rohingyas

O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou, ontem, a abertura de uma investigação preliminar sobre a suposta deportação de rohingyas de Mianmar para Bangladesh.

África do Sul

Legalizado consumo privado de maconha

A Corte Constitucional da África do Sul decidiu, ontem, descriminalizar o consumo privado de maconha, em uma sentença histórica. Não será mais crime para um adulto possuir maconha.

Bens apreendidos

Guiné Equatorial pede devolução

O Governo da Guiné Equatorial pediu a devolução do dinheiro e joias que foram apreendidas com o filho do presidente no Aeroporto de Viracopos em Campinas.