Mais notícias de Internacional: Catástrofes naturais no Peru matam 15

00:00 · 31.01.2017

Chuva e deslizamentos

Chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, avalanches de pedras e transbordamento de rios provocaram a morte de 15 pessoas e afetaram outras 36.115 em 21 regiões do Peru durante janeiro - informou o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) ontem.

Pelo Irã

Netanyahu denuncia lançamento de míssil

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou ontem o novo lançamento de um míssil balístico por parte do Irã e informou que tratará deste assunto com o presidente americano, Donald Trump, no encontro previsto para acontecer em 15 de fevereiro em Washington.

Por espaço vazio

Via Láctea se move ao ser 'empurrada'

Nossa galáxia se desloca a uma velocidade de mais de dois milhões de km/h, e um dos responsáveis por esse movimento seria um imenso vazio no espaço profundo que a "empurra" - revela um estudo publicado ontem pela revista científica americana Nature Astronomy.