Mais notícias de Internacional: Califórnia já conta 40 mortos em incêndios

00:00 · 16.10.2017

EUA

O número de mortes decorrentes dos incêndios na Califórnia subiu, ontem, para 40, mas os bombeiros citaram progressos no combate às chamas, e centenas de evacuados estão voltando para casa.

Furacão

Ofélia se dirige para Irlanda e Reino Unido

O furacão Ophelia pode trazer ventos de 130 km/h e causar danos hoje na Irlanda e no Reino Unido, de acordo com serviços de meteorologia. O furacão perdeu força e deve ser rebaixado para tempestade pós-tropical antes de tocar o solo no sul da Irlanda.

Extraditado

Americano preso por tráfico quer R$ 1 tri

Um norte-americano preso por tráfico de drogas e extraditado para os Estados Unidos em 1991 abriu um processo contra o estado do Rio de Janeiro e a União na Justiça americana. Ele acusa a Polícia Federal de tortura e quer quase R$ 1 trilhão em indenização do governo do RJ, onde ele foi preso. O valor é equivalente a toda a dívida externa brasileira.