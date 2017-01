Mais notícias de Internacional: Buscas pelo voo MH370 são suspensas

00:00 · 18.01.2017

Após quase 3 anos

As operações de busca no oceano Índico do avião da Malaysia Airlines (voo MH370), que desapareceu misteriosamente, foram suspensas, anunciaram Austrália, Malásia e China. O Boeing 777 sumiu dos radares no dia 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo.

De túnel na Síria

Nove militares são mortos em explosão

Um general sírio e oito soldados morreram ontem na explosão de um túnel na região de Damasco, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Segundo a ONG, os rebeldes colocaram explosivos no túnel, na cidade de Harasta, que explodiram na passagem dos militares.

Atentado no Ano-Novo

Detido confessa autoria de massacre na Turquia

Um uzbeque de 34 anos suspeito de matar 39 pessoas em uma boate de Istambul na véspera do Ano Novo confessou ontem ser o autor do massacre, horas após sua captura em uma operação policial. As autoridades detiveram Abdullahad Masharipov, que passou 17 dias foragido.

Na Cisjordânia

Campanha de Israel ameaça acordo de paz

Os apelos de Israel para a anexação de toda ou parte da Cisjordânia ameaçam destruir a possibilidade de conquistar a paz na região, advertiu ontem o enviado especial da ONU para o Oriente Médio. Alguns ministros israelenses pediram a anexação dos territórios da Cisjordânia, na Palestina.

Na América do Sul

Itália condena oito agentes de ditaduras

A Justiça italiana condenou nesta terça-feira à prisão perpétua oito repressores sul-americanos, acusados do desaparecimento e morte de mais de 40 opositores no âmbito do "Plano Condor", o pacto entre ditaduras dos anos 70 e 80 na América do Sul contra dissidentes.