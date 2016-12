Mais notícias de Internacional: Bolívia culpa piloto e empresa por tragédia

00:00 · 21.12.2016

Em voo da Chapecoense

A empresa e o piloto do avião da LaMia, que caiu com 77 passageiros, incluindo a delegação da Chapecoense, em Medellín (Colômbia), foram considerados os "responsáveis diretos" do acidente, segundo informe oficial do governo boliviano. "A responsabilidade direta de toda essa eventualidade recai sobre o piloto e sobre a empresa", disse o ministro de Obras Públicas e Serviços, Milton Claros.

APÓS UMA SEMANA

Venezuela reabre fronteira com Brasil

A Venezuela reabriu ontem sua fronteira com o Brasil, fechada a uma semana após a decisão do presidente Nicolás Maduro de retirar as notas de 100 bolívares de circulação. "Em função de negociações realizadas por meio da embaixada do Brasil em Caracas (...) as autoridades venezuelanas liberaram hoje (ontem) a fronteira para o trânsito de pedestres", disse a chancelaria brasileira.