Mais notícias de Internacional: Bashar al-Assad diz que conquistará Síria

00:00 · 10.01.2017

"Cada cm²'

O presidente sírio, Bashar al-Assad, disse à imprensa francesa que está decidido a libertar "cada centímetro quadrado" da Síria dos "terroristas", como classifica todos os grupos rebeldes. "Temos a legitimidade para libertar qualquer zona controlada pelos terroristas".

Tensão com a Palestina

Israel enterra soldados mortos no domingo

Israel enterrou ontem os quatro soldados mortos em um dos ataques mais mortíferos dos últimos meses, que confirma a persistência das tensões entre israelenses e palestinos. O palestino Fadi al-Qunbar trouxe de volta a onda de ataques iniciada em 2015 ao atropelar um grupo de soldados.

Judiciário anula

Legislativo declara 'abandono' de Maduro

A Assembleia Nacional da Venezuela declarou ontem o abandono de cargo do presidente Nicolás Maduro. A medida terá efeito simbólico, porque o Tribunal Supremo de Justiça considerou a decisão ilegal. O abandono de cargo era a última tentativa legal possível que tinha a oposição.

Com caminhão-bomba

Oito pessoas morrem em ataque no Egito

Sete policiais e um pedestre morreram ontem em um ataque com caminhão-bomba contra um posto de controle no Sinai (Egito), disse o ministério do Interior. Os criminosos tentaram levar o caminhão até o posto, mas a polícia abriu fogo e a explosão ocorreu antes que alcançassem seu objetivo.

Atirador da Flórida

Autor de atentado é levado a tribunal

O veterano da guerra do Iraque Esteban Santiago compareceu ontem a um tribunal americano pelo ataque ao aeroporto da Flórida que deixou cinco mortos e seis feridos na sexta-feira (6), que pode levá-lo à pena de morte. O FBI não descartou terrorismo.