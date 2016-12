Mais notícias de Internacional: Avião caído no Mar Negro não explodiu

00:00 · 30.12.2016

Aponta análise inicial

O acidente sofrido por um avião russo, que caiu no Mar Negro com 92 pessoas, não ocorreu devido a uma explosão a bordo, e sim a um funcionamento anormal do aparelho, segundo as primeiras conclusões reveladas ontem. A pista de um ato terrorista não foi, porém, descartada.

Na Austrália

Homem é preso por ameaçar 'Ano Novo'

A unidade antiterrorismo da Polícia australiana prendeu um homem em Sydney por ser o suposto autor de ameaças contra as celebrações de Ano Novo em um blog. A prisão ocorreu durante uma semana em que a Austrália frustrou uma "significativa" conspiração inspirada pelo Estado Islâmico no dia de Natal.

A associação judaica

Kirchner denunciada por 'encobrir' ataque

A Câmara Federal de Cassação Penal argentina determinou ontem que a ex-presidente daquele país, Cristina Kirchner, seja denunciada por suposto encobrimento do atentado em 1994 contra a associação judaica AMIA, que deixou 85 mortos e cerca de 300 feridos, informou uma fonte judicial da Argentina.