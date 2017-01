Mais notícias de Internacional: Aberta corrida para sucessão no Equador

00:00 · 04.01.2017

De Rafael Correa

O Equador entrou, ontem, em campanha para as eleições de 19 de fevereiro, das quais surgirá o sucessor do presidente Rafael Correa, que decidiu não se candidatar a um 4º mandato consecutivo. Cerca de 12,8 milhões de equatorianos são esperados nas urnas.

Vitória em 1º turno

Moise é confirmado presidente do Haiti

Jovenel Moise foi confirmado como presidente eleito do Haiti com 55,6% dos votos, obtidos no 1º turno, segundo resultados oficiais publicados no site do Conselho Eleitoral Provisório haitiano. O resultado desta votação, acaba com um longo processo eleitoral, que começou em 2015.

Dois anos do atentado

'Charlie Hebdo' traz edição especial hoje

"2017, por fim, o fim do túnel", é o título na página da revista satírica "Charlie Hebdo" junto à charge de um homem que olha pelo cano de um fuzil, em um número especial que chegará às bancas hoje, quase dois anos depois do massacre em sua redação, com uma charge assinada por Foolz.