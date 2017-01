Mais notícia de Internacional: Turquia prende autor de massacre em boate

00:00 · 17.01.2017

Crime no Réveillon

A polícia turca deteve o autor do massacre que liquidou 39 pessoas em uma boate de Istambul na passagem do Ano Novo, informou na noite de ontem o canal de TV estatal TRT. O autor do massacre, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, estava com seu filho de quatro anos em um apartamento no bairro de Esenyurt e foi detido durante uma batida policial, segundo a TRT.

Policiais

Homens armados matam oito no Egito

Oito policiais egípcios morreram ontem em ataque a um posto de controle executado por um grupo de homens armados, na província de Al-Wadi al-Jadid, anunciou o Ministério do Interior. Dois dos atiradores foram mortos e três membros das forças de segurança ficaram feridos, declarou a mesma fonte. O ataque ocorreu em Al-Naqab, a 80 km de Al-Kharga, capital da província.