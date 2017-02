Maduro planeja reunião com papa

00:00 · 06.02.2017

Caracas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que planeja uma reunião entre representantes do governo e da oposição com o papa Francisco, a fim de reativar o diálogo sobre a crise política do país. "Se está sendo planejado, tomara que aconteça, um encontro com o papa Francisco no Vaticano", anunciou em seu programa dominical de televisão. "Espero que aconteça logo, e que nesse encontro nossa delegação e a delegação da direita (...) se deem um abraço", acrescentou.

A opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congelou no dia 6 de dezembro as negociações iniciadas com o governo em 30 de outubro em instâncias do Vaticano e da União de Nações Sul-americanas (Unasul), acusando o governo de descumprir o acordado.

Em 26 de janeiro, a MUD confirmou sua rejeição em participar das negociações, ao classificar o processo como "um capítulo fechado que não voltará a abrir". No entanto, Maduro garantiu que há setores da oposição que mantêm a disposição para o diálogo.

Compromisso

Maduro também se comprometeu ontem a terminar as obras iniciadas no país pela Odebrecht, muitas das quais, segundo a oposição, ficaram inacabadas antes mesmo do escândalo sobre o pagamento de propinas a funcionários estatais.

"Não é tecnologia espacial. Se me dizem que é um foguete o que temos que pôr ali, é difícil, (...) mas isso é ferro, cimento e trabalho, e isso nós venezuelanos sabemos fazer. Vamos terminar todas as obras que a Odebrecht tinha no país", disse.

O Parlamento venezuelano, de maioria opositora, aprovou na última quarta-feira a abertura de uma investigação sobre o suposto pagamento de subornos a funcionários do Estado por parte da construtora brasileira. O acordo foi votado na ausência dos parlamentares chavistas.