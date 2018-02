Maduro antecipa eleições legislativas

00:00 · 22.02.2018

Caracas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, encarregou, ontem, a Assembleia Constituinte de antecipar as eleições legislativas de 2020 para o mesmo dia da votação presidencial, no próximo dia 22 de abril. O Parlamento é hoje controlado pela oposição. A declaração coincidiu com o anúncio do boicote da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) às eleições, por considerá-las "fraudulentas e ilegítimas".

"Não contem com a MUD nem com o povo para apoiar o que até agora é só um simulacro fraudulento e ilegítimo de eleição presidencial", disse nota.

"Vamos ter eleições chova, troveje ou relampeie, com ou sem a MUD", disse Maduro. Esvaziando a decisão da MUD, o oposicionista Henri Falcon decidiu candidatar-se à Presidência. Maduro terá mais um rival: o pastor evangélico Javier Bertucci.

Sem um rival de peso, Maduro parece assegurar a reeleição apesar de seu governo ser reprovado por 75% dos venezuelanos, de acordo com pesquisas, devido ao colapso econômico sofrido pelo país com as maiores reservas de petróleo do mundo.

"Talvez Maduro esteja em seu momento mais fraco, mas sua força é a falta de união da oposição", disse o analista Félix Seijas.