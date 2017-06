Macron terá ampla maioria, indica projeção

00:00 · 12.06.2017

Paris. Em um claro rechaço aos partidos tradicionais, que devem ter suas bancadas reduzidas a frações, o presidente francês, Emmanuel Macron, teve uma ampla vitória, ontem, no primeiro turno das eleições legislativas que devem dar o tom a seu mandato, após se eleger em maio com 66% dos votos.

O Partido Socialista, no governo até este ano, sofreu uma derrota histórica e perderá boa parte das vagas; a direita também encolheu. O movimento de Macron, o centrista República em Frente!, recebeu 32% dos votos, indicou pesquisa boca de urna.

Se confirmada a tendência, o República em Frente!, criado há um ano, terá de 415 a 455 dos 577 assentos na Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. A fatia mais ampla da história foi registrada em 1993, com 472 deputados eleitos pela direita.

O número é uma projeção, pois a maior parte das vagas será definida no segundo turno, no próximo domingo (18), do qual participa quem obteve mais de 12,5% dos votos.

Críticas

Na primeira etapa, são eleitos diretamente os candidatos com mais de 50%. Foram apenas quatro ontem -dois da República em Frente!, um do Divers Gauche (esquerda) e outro da União dos Democratas e Independentes, de centro-direita.

O resultado foi criticado pelos demais partidos, descontentes com a extensão da maioria de Macron na Assembleia, onde terá margem para aprovar as suas leis. Com 21,2% dos votos, os conservadores Republicanos terão de 70 a 110 cadeiras, segundo a mesma projeção, feita pela consultoria Ipsos. Eles tinham 199 assentos.

Já o Partido Socialista, do ex-presidente François Hollande, teve 10% dos votos, o que deve garantir de 20 a 30 vagas -menos de 1/10 das 284 atuais.

A Frente Nacional, da ultranacionalista de direita Marine Le Pen, teve 13,9% e receberá de 1 a 5 assentos. A sigla tinha uma cadeira. Le Pen, que concorre, passou para o segundo turno.

O sistema distrital francês elege deputados por unidade eleitoral. Não há, portanto, uma relação direta entre as porcentagens e as cadeiras.

Os números, se confirmados dia 18, significam que o presidente terá uma maioria absoluta de legisladores e, com ela, poderá aprovar as reformas políticas que estavam na base de sua campanha -em especial, as mudanças nas leis trabalhistas, em um país que registra hoje 10% de desemprego.

Foi, por outro lado, historicamente baixo o comparecimento dos eleitores, o que pode colocar suas decisões em xeque. Calcula-se que a abstenção tenha sido de 51,2%, a mais alta desde 1958. A taxa no primeiro turno de 2012 fora de 42,7%, recorde.