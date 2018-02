Localizados restos de avião no Irã

00:00 · 21.02.2018

Yasuj/Teerã. Os destroços do avião de passageiros iraniano caído no último domingo (18) em uma zona de alta montanha foram localizados após dois dias de busca em condições difíceis.

Com 65 pessoas a bordo, o avião ATR da companhia aérea iraniana Aseman Airlines caiu sobre a Cordilheira de Zagros, durante uma tempestade de neve. A aeronave cobria o trajeto Teerã-Yassuj, no sudoeste do país. Apesar dos cerca de 60 helicópteros mobilizados na segunda-feira, a neve e o nevoeiro complicaram consideravelmente o trabalho dos socorristas.

Ontem, a melhora nas condições meteorológicas permitiu mais visibilidade. Um dos pilotos dos drones disse ter visto "corpos dispersos ao redor do avião". A aeronave foi encontrada na localidade de Noghol, a cerca de 4.000 metros de altitude no Monte Dena. Mais de 100 pessoas participaram das buscas.

"Na noite passada, várias pessoas permaneceram na montanha e, graças à coordenação com os guias locais, também conseguiram revistar todas as fendas, fornecendo importantes informações para ajudar a refinar as buscas", disse o diretor de um centro regional de crise, Mansur Shishefuroosh.

Cerca de 500 imagens tiradas pelos drones também foram analisadas ao longo da noite, completou. A aeronave estava em serviço desde 1993. O acidente reavivou as preocupações com a segurança aérea no Irã, amplificadas nos últimos anos pelas sanções internacionais impostas à República Islâmica.