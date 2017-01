Líder chinês abre Fórum de Davos

00:00 · 18.01.2017

Davos. O presidente chinês, Xi Jinping, saiu ontem em defesa da globalização no primeiro dia do Fórum de Davos, marcado pela chegada nesta semana à Casa Branca de Donald Trump e por suas posições protecionistas.

"Não adianta nada culpar a globalização pelos problemas do mundo", disse Xi em um discurso na estação suíça, onde 3.000 representantes da elite política e econômica se reuniram.

O líder da segunda economia mundial visita pela primeira vez o fórum suíço, com uma clara mensagem de defesa do livre comércio e dos mercados abertos frente ao protecionismo.

Xi afirmou que "não é possível" cortar os fluxos de capital e pediu uma globalização "mais inclusiva e mais sustentável", criticando ao mesmo tempo as instituições mundiais, "inadequadas", segundo ele, porque são "pouco representativas".

Em outra referência velada a Trump, o presidente chinês disse que "ninguém sairá ganhando de uma guerra comercial".

"Continuar com o protecionismo é como se fechar em um quarto escuro. É certo que evita o vento e a chuva, mas também a luz e o ar", concluiu Xi, conhecido por suas metáforas.

Segundo Peter Lacy, diretor global da consultoria Accenture, com este discurso "está claro que o presidente Xi está preparado para tomar a liderança do livre-comércio". Outros preferem ver na presença do líder chinês o sinal de uma mudança mais profunda da ordem mundial, nos 100 anos da revolução russa.

Trump acusou diversas vezes as políticas comerciais da China de serem as responsáveis pela perda de milhares de empregos nos Estados Unidos e ameaçou aumentar os impostos dos produtos chineses. Anthony Scaramucci, um dos membros da equipe de transição, que o classificou de "homem de paz", foi à Suíça.