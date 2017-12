Kuczynski escapa de impeachment

00:00 · 23.12.2017

Lima. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, evitou a destituição pelo Congresso por mentir sobre seus vínculos com a empreiteira brasileira Odebrecht, após a oposição não obter os votos necessários para declarar a vacância do cargo.

"Não foi aprovado o pedido de vacância por incapacidade moral permanente", afirmou o presidente do Congresso, o opositor Luis Galarreta.

A votação registrou 79 votos a favor da destituição, 19 contra e 21 abstenções. A oposição precisava de 87 votos para declarar a vacância presidencial.

"Peruanos. Amanhã começa um novo capítulo em nossa história: reconciliação e reconstrução de nosso país. Uma só força, um só Peru", tuitou Kuczynski após a votação, em uma sessão parlamentar que durou 14 horas.

Dezenas de pessoas seguiram para a casa do presidente para comemorar o resultado, uma dura derrota para a oposição fujimorista que desejava o impeachment do presidente de 79 anos.

O ex-presidente Ollanta Humala, sob prisão preventiva pelo caso Odebrecht, comentou o resultado favorável a Kuczynski no Congresso: "Seguiu adiante a estabilidade política do país", escreveu no Twitter. "O perigo não passou. Isto deve ser visto com humildade e autocrítica. Não há tempo para celebrar, é tempo de trabalhar", completou Humala.