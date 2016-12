Kerry defende fronteiras de 1967

00:00 · 29.12.2016

Pronunciamento do secretário de Estado americano rendeu reações dos líderes de ambas as nações ( FOTO: AFP )

Washington/Tel Aviv. O secretário de Estado americano, John Kerry, urgiu ontem a Israel e à futura Palestina a estabelecerem dois Estados baseados nas fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias de 1967, com um intercâmbio consensual de territórios. Kerry, que deixará o cargo em 20 de janeiro, também insistiu em que Jerusalém deve ser reconhecida internacionalmente como "a capital de dois Estados" e que Israel deve ser reconhecido como um "Estado judaico", acrescentou.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denunciou o discurso "enviesado" contra Israel pronunciado pelo secretário americano. "Assim como a resolução do Conselho de Segurança que o secretário Kerry promoveu na ONU, seu discurso dessa noite estava enviesado contra Israel", reclamou.

"Durante mais de uma hora, Kerry abordou, obsessivamente, o tema das colônias e apenas tocou na raiz do conflito - a oposição palestina a um Estado judeu em qualquer tipo de fronteira", completou o primeiro-ministro.

Pouco depois, em um discurso transmitido pela televisão, Netanyahu acusou o secretário de Estado de estar "mais preocupado com as colônias do que com o terrorismo". "Não precisamos receber lições de dirigentes estrangeiros", sentenciou.

"O Oriente Médio se inflama, o terrorismo faz estragos, e Jonh Kerry critica a única democracia da região", lamentou.

Em seu discurso em Washington, Kerry advertiu que a continuação dos assentamentos israelenses em territórios ocupados ameaça a possibilidade de paz com os palestinos.

"A solução dos Estados é a única via possível para conquistar uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos", disse Kerry, que deixa o cargo em 20 janeiro, quando o republicano Donald Trump toma posse.

Disposição

O presidente palestino, Mahmud Abbas, disse que está disposto a retomar as negociações de paz caso o governo israelense cesse a colonização. "No minuto em que o governo israelense aceitar suspender todas as suas atividades de colonização (...) a direção palestina estará pronta para retomar as negociações".

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Marc Ayrault, saudou o discurso "corajoso". "A França compartilha a convicção do secretário de Estado americano sobre a necessidade e a urgência da aplicação de uma solução de dois Estados".