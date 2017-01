Justiça bloqueia parte de decreto anti-imigratório

00:00 · 30.01.2017

Organizações de direitos de defesa civil realizaram protestos em vários aeroportos dos EUA, a exemplo do terminal de Miami ( Foto: AFP )

Washington. Os defensores dos direitos dos migrantes venceram o primeiro round da batalha contra Donald Trump, depois que a justiça bloqueou parte do decreto do governo para impedir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos.

Várias organizações, incluindo a poderosa União Americana de Liberdades Civis (ACLU), apresentaram uma ação judicial contra o decreto promulgado na sexta-feira (27) pelo presidente, que usou a restrição à imigração como uma de suas principais propostas de campanha.

O decreto suspende a entrada no País de refugiados muçulmanos durante 120 dias, assim como a entrada por 90 dias de cidadãos do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, enquanto as autoridades revisam critérios de concessão de vistos.

A aplicação do decreto a partir de sexta-feira à noite pegou de surpresa muitas pessoas que haviam embarcado em voos ou estavam prestes a embarcar.

As organizações de defesa dos direitos civis consideram a medida discriminatória, pois é aplicada contra pessoas em situação legal. Após a apresentação da queixa e depois de Trump afirmar que a aplicação do decreto estava "funcionando muito bem", as organizações convocaram protestos no JFK e em outros aeroportos do País, como Chicago e Los Angeles. Milhares de pessoas atenderam a convocação, enquanto outras elogiaram o decreto de Trump nas redes sociais, o que evidencia a polarização no País.

As associações invocam a Quinta Emenda da Constituição ao considerar que o governo não pode decidir arbitrariamente sobre a validade dos documentos e que, necessariamente, exige uma decisão da justiça.

Ontem, no Twitter, Trump declarou que os Estados Unidos necessitam de "fronteiras fortes" e "controles estritos", em uma aparente reação ao revés judicial imposto ao seu decreto sobre imigração. "Olhem o que está acontecendo em toda a Europa e, de fato, no mundo - uma terrível confusão", acrescentou o presidente, fiel à rotina estabelecida recentemente de comentar acontecimentos em sua conta pessoal no Twitter.

A Casa Branca disse, contudo que o decreto não se aplica a portadores de Green Card. Segundo o chefe do gabinete de Trump, Reince Priebus, no entanto, qualquer pessoa que esteja indo ou voltando para os países em questão, incluindo cidadãos americanos, será submetida a uma inspeção adicional.

Canadá

Ontem, o Canadá anunciou que vai oferecer vistos temporários de residência a viajantes que ficarem impossibilitados de seguir para os EUA por causa da ordem de Donald Trump.