Juiz barra em todos os EUA ordem de Trump

00:00 · 04.02.2017

O governo federal deve recorrer, mas, por enquanto, as ordens de veto aos cidadãos de sete países estabelecidas por Trump estão suspensas ( Foto: AFP )

Washington. Um juiz federal de Seattle suspendeu temporariamente, a nível nacional, o veto do presidente Donald Trump à entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. O bloqueio por 90 dias à entrada de pessoas de Irã, Iraque, Iêmen, Síria, Líbia, Somália e Sudão é um dos pontos mais polêmicos dos decretos do presidente estadunidense. A medida judicial anunciada na noite da última sexta-feira (3) é a decisão mais ampla até o momento contra os vetos de Trump.

A medida do juiz James Robart, do tribunal distrital em Seattle, veio após um processo impetrado pelo governo do estado de Washington, que depois teve a entrada do governo de Minnesota como parte interessada. Ambos alegaram discriminação no decreto de Trump. O governo federal deve recorrer, mas, por enquanto, as ordens de veto aos cidadãos dos sete países estão suspensas.

"É um dia maravilhoso para o estado de direito neste país", disse o advogado-geral do estado de Washington, Noah Purcell.

Respeito

O procurador-geral do estado, Bob Ferguson, disse esperar que o governo respeite a decisão.

Um funcionário do Departamento de Segurança Interna disse à reportagem, no entanto, que como a decisão judicial revogou vistos, aqueles beneficiados pela derrubada terão que se inscrever para buscar a emissão de novos documentos.

Reformas

Outras medidas decretadas por juízes nos últimos dias barraram parte das reformas de Trump, garantindo a entrada de refugiados ou proibindo a deportação de algumas pessoas. A decisão vem num dia em que advogados de quatro estados foram aos tribunais para desafiar legalmente a ordem executiva de Trump.

No mesmo dia, uma juíza distrital de Detroit emitiu uma ordem impedindo temporariamente que o governo Trump execute restrições de imigração, de acordo com um documento do tribunal. A juíza Victoria Roberts emitiu a ordem na quinta-feira (2), em resposta a uma moção feita pelo tribunal de Michigan que busca uma determinação permanente "que proíba a rejeição da entrada nos Estados Unidos de residentes permanentes legais e aqueles com vistos de imigrantes válidos", sob o decreto de 27 de janeiro.

Discriminação

"Os aspectos legais nesse caso são complexos, mas de muitas maneiras esse caso chega ao coração de quem nós somos como americanos", disse o procurador-geral da Virgínia, o democrata Mark Herring. "Nós não discriminamos com base em religião, raça ou nacionalidade. É por essa razão que vamos continuar a lutar", completou.