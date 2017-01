Israel quer embaixada em Jerusalém

00:00 · 30.01.2017

Benjamin Netanyahu reafirmou o interesse de as representações diplomáticas das nações que mantêm relações com os israelenses sejam transferidas ( Foto: AFP )

Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou ontem o interesse de ver a embaixada dos Estados Unidos transferida de Tel Aviv para Jerusalém, ao mencionar sua primeira reunião com o presidente americano Donald Trump, prevista para fevereiro.

Rompendo com a linha tradicional seguida pelos governos dos EUA, Trump prometeu reconhecer Jerusalém como capital de Israel ao transferir para esta cidade a embaixada, contra a posição dos palestinos e da maior parte da comunidade internacional. "A embaixada dos EUA tem que estar aqui, em Jerusalém", declarou Netanyahu durante o conselho de ministros semanal.

"Jerusalém é a capital de Israel e seria bom que a embaixada americana não fosse a única a instalar-se e que todas as embaixadas fizessem o mesmo. Acredito que, com o tempo, a maioria das embaixadas ficará em Jerusalém", completou Netanyahu.

O ex-secretário de Estado americano John Kerry advertiu recentemente contra o risco de uma "explosão absoluta na região" no caso de transferência da embaixada. Em 22 de janeiro, a Casa Branca pareceu descartar um anúncio imediato. "Estamos apenas no início de um processo para abordar este tema", afirmou o porta-voz Sean Spicer.

Israel considera Jerusalém em sua totalidade, incluindo a parte leste anexada em 1967, como sua capital indivisível. Quase 200.000 israelenses vivem em bairros de colônias em Jerusalém Leste.

Campo de refugiados

Um palestino morreu neste domingo e cinco ficaram feridos por tiros de soldados israelenses no campo de refugiados de Yenin, na Cisjordânia ocupada. A vítima, Mohamed Abu Khalifa, tinha 19 anos, conforme fonte médica palestina. Uma porta-voz do exército israelense confirmou que aconteceram confrontos no campo de refugiados e que os soldados abriram fogo.

O exército israelense fez operação no campo de refugiados e entrou em confronto com jovens palestinos, conforme fontes dos serviços de segurança palestinos. A porta-voz do exército afirmou que os soldados foram atacados com artefatos explosivos: "Diante de um perigo imediato, eles atiraram contra os instigadores dos atos de violência".